Auditores do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) encontraram apenas R$ 0,05 e documentos antigos no cofre da Prefeitura de Boa Ventura, no Sertão da Paraíba.

A ação foi motivada por uma auditoria prévia que indicava que o cofre deveria conter cerca de R$ 500 mil.

O presidente do TCE-PB, conselheiro Nominando Diniz, informou que a prefeita Talita Lopes (Republicanos) será convocada para explicar o desaparecimento dos fundos.

Diniz sugeriu que a resistência da prefeitura às fiscalizações pode indicar “erros graves”.

Os auditores, respaldados por uma liminar do Ministério Público e com apoio das polícias Militar e Civil, arrombaram o cofre após tentativas frustradas de abertura pelas secretárias de finanças.

Um relatório será preparado, e a prefeita terá oportunidade de defesa antes do julgamento pelo Tribunal, que encaminhará o caso ao Ministério Público Eleitoral.