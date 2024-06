No quadro “Mercado Imobiliário”, do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, abordou a prática comum de comprar imóveis por repasse e os riscos envolvidos nessa transação.

Érico explicou que o repasse envolve a venda de um imóvel financiado, em que a pessoa transfere a dívida do financiamento sem transferir a propriedade formalmente no cartório de imóveis.

Isso significa que, mesmo pagando as parcelas, o comprador não se torna o titular do imóvel.

Feitosa destacou que, sem a transferência formal da propriedade, o comprador está, na verdade, assumindo um débito em nome de outra pessoa.

Ele enfatizou a importância de evitar esse tipo de transação, pois o comprador pode enfrentar sérios problemas legais e financeiros.

Ouça o podcast completo aqui.

