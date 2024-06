A programação da Noite do Cuscuz encerra nesta quinta-feira (13), com adesão e engajamento de mais de mil estudantes. A última unidade a apresentar a Noite do Cuscuz será a Escola Municipal Amaro da Costa Barros, no bairro de Santa Rosa, a partir das 19h. Durante oito dias, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação tiveram acesso a uma série de atividades que relacionaram os conteúdos abordados em sala de aula com aspectos culturais e econômicos desse item tradicional na mesa dos nordestinos.

A coordenadora da EJA, Ádria Viana, fez um balanço das atividades propostas e destacou a participação efetiva dos estudantes. “Esse ano, nossa Noite do Cuscuz teve um objetivo muito especial que foi homenagear Campina Grande com seus 160 anos, nossa Rainha da Borborema. Então nossas 23 unidades que ofertam EJA trabalharam a Noite do Cuscuz. Vamos encerrar a programação na Escola Amaro da Costa Barros e fazer aquela festa”, afirmou.

O projeto Noite do Cuscuz foi criado no ano passado com o objetivo de valorizar a culinária regional abordando o cuscuz, através de elementos relacionados ao prato, desde a colheita do milho até as mais variadas receitas possíveis com o alimento. As turmas do EJA realizaram apresentações teatrais retratando o cotidiano da região Nordeste, além de concurso da melhor receita e degustação entre os participantes.

“É um momento de culminância e partilha com aparato pedagógico. Foi trabalhada a história do milho e do processo até chegar à mesa do consumidor. Tivemos trabalhos maravilhosos em termos de receita, poesia, crônicas, músicas, paródias e sem falar no ator principal, o cuscuz, que teve presença marcante na nossa programação”, destacou.