Giro Brasil: veja o que repercute pelo país nesta sexta-feira

Projeto sobre aborto pode fazer vítima de estupro ter pena maior que estuprador no Brasil, Haddad recebe elogio de Lula e apoio de Tebet e Alckmin em agenda de corte de gastos e outras notícias para começar esta sexta-feira (14).

COTIDIANO

Vítima de estupro que fizer aborto pode ter pena superior a do estuprador se PL for aprovado. Projeto pode afetar aborto legal no Brasil; especialistas em direito criminal afirmam que proposta é inconstitucional.

MERCADO

Após dúvidas sobre força de Haddad, Lula diz que ele é ‘um extraordinário ministro’. Derrotas do governo no Congresso e temores de desequilíbrio das contas públicas fizeram dólar e juros futuros subirem nesta semana.

GOVERNO LULA

Haddad pede que equipe intensifique trabalho de revisão de gastos em meio a pressão fiscal. Declaração é dada ao lado de Tebet, num momento em que investidores questionam comprometimento com as contas.

ELEIÇÕES 2024

Nunes acelera definição de vice sob pressão de Tarcísio e Bolsonaro e vê ex-Rota favorito. Campanha pode anunciar indicado nas próximas semanas; governador e prefeito devem almoçar nesta sexta-feira.

PREVIDÊNCIA

STF limita pagamento de INSS sobre terço de férias; entenda decisão. Empresas que foram à Justiça não precisam quitar valores entre 2014 e 2020, dizem ministros em julgamento.

GUERRA DA UCRÂNIA

Proposta de China e Brasil para Guerra da Ucrânia ganha apoios, diz Pequim. Segundo ministério, 56 países e organizações endossam ou analisam como endossar documento que quer Rússia nas negociações.

GOVERNO MILEI

Inflação na Argentina cai pela metade em maio e vai a 4,2%, menor cifra em 2 anos. Índice mensal desacelerou em maio pelo quinto mês seguido sob Javier Milei; Banco Mundial projeta queda de 3,5% no PIB.

ENERGIA LIMPA

Uso de matriz elétrica limpa cai no Brasil, diz estudo. Solar e eólica crescem, mas usinas térmicas fizeram geração limpa encolher em 27 anos, segundo a Fiemg.

CHUVAS NO SUL

Casal é preso no Ceará sob suspeita de desviar doações destinadas ao RS. Suspeitos usavam documentos falsos para abrir contas bancárias e criavam chaves Pix com números parecidos aos de campanhas oficiais.

MERCADO

Engenheiros demitidos da SpaceX processam Musk por abuso trabalhista e conduta sexista. Ação judicial também acusa magnata de fomentar cultura sexista de ‘Idade Média’ dentro da companhia.

JUSTIÇA

Enquadramento de homotransfobia como crime de racismo completa 5 anos com lacuna de dados. Justiça brasileira só começou a contabilizar casos a partir de junho de 2022; para especialistas, Estado é omisso sobre o tema.

ASTRONOMIA

A física moderna sugere que o tempo não avança e pode ser só uma ilusão. Ainda não conhecemos a natureza do tempo em toda a sua profundidade.

ESPORTE

CBF pede para jogador não usar cabelo rosa na seleção brasileira. Lateral Yan Couto afirma que recebeu orientação da entidade para mudar a cor do cabelo.

BOXE

‘Temos uma geração diferente, com uma molecada depressiva’, diz Anderson Silva. Lutador se despede do público brasileiro neste sábado (15) e vê jovens sem grandes ídolos.

COTIDIANO

‘Banho premium’ vira tendência no TikTok como autocuidado, mas precisa ser feito com cautela. Dermatologistas alertam para o uso exagerado de produtos e sensibilização da pele.

MODA

Homens deixam muita pele à mostra para combater caretice e padrões de gênero. Artistas e anônimos têm apostado em decotes, croppeds e shorts em oposição ao conceito tradicional de masculinidade.

*Folhapress

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online