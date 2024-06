Acidente envolvendo dois caminhões deixa corpo de motorista 100% queimado

Na madrugada desta sexta-feira (14), um grave acidente envolvendo duas carretas, uma carregada com combustível e outra com algodão, resultou em um incêndio na BR-101, km 42, no município de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira causou o incêndio.

Dois caminhoneiros ficaram feridos: um sofreu ferimentos leves, enquanto o motorista da carreta de combustível teve 100% do corpo queimado.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O motorista de 29 anos, que conduzia o caminhão de combustível, está internado na UTI em estado grave após passar por procedimentos médicos de emergência.

O outro condutor, de 45 anos, está em observação com quadro clínico estável.