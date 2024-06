No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes compartilhou truques para a aplicação correta de cílios postiços, mesmo enfrentando uma crise alérgica.

Isanna explicou que a cola presente na cartela dos cílios postiços não é adequada para a fixação nos olhos e deve ser removida cuidadosamente.

Ela sugeriu segurar os cílios firmemente pela base e retirar a cola excessiva com delicadeza.

A consultora também destacou a importância de medir os cílios antes da aplicação.

Eles não devem ser colados até os cantos internos e externos dos olhos para evitar desconforto e um aspecto de olho caído.

Isanna recomendou centralizar os cílios mais para o canto externo, garantindo um visual mais natural e confortável.

Ouça o podcast completo e entenda.

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online