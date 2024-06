Inmet emite alertas de chuvas para mais de 90 cidades da PB

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas para diversas cidades da Paraíba.

O alerta laranja de perigo potencial de acumulado de chuvas abrange João Pessoa e outras 34 cidades e terá início às 21h desta sexta-feira (14), válido até às 23h59 de domingo (16).

Já o alerta amarelo abrange 56 municípios, começando a partir das 10h desta sexta-feira (14).

Alerta Laranja

Para as cidades sob alerta laranja, a previsão é de chuva entre 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Municípios sob alerta laranja:

Alhandra

Araçagi

Baía da Traição

Bayeux

Caaporã

Cabedelo

Caiçara

Caldas Brandão

Capim

Conde

Cruz do Espírito Santo

Cuité de Mamanguape

Curral de Cima

Itabaiana

Itapororoca

Jacaraú

João Pessoa

Juripiranga

Lagoa de Dentro

Lucena

Mamanguape

Marcação

Mari

Mataraca

Pedras de Fogo

Pedro Régis

Pilar

Pitimbu

Riachão do Poço

Rio Tinto

Santa Rita

São José dos Ramos

São Miguel de Taipu

Sapé

Sobrado

Alerta Amarelo

Para os municípios sob alerta amarelo, a previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Municípios sob alerta amarelo:

Alagoa Grande

Alagoa Nova

Alagoinha

Araçagi

Arara

Araruna

Areia

Aroeiras

Bananeiras

Belém

Borborema

Cacimba de Dentro

Caiçara

Caldas Brandão

Campina Grande

Cuité de Mamanguape

Cuitegi

Curral de Cima

Dona Inês

Duas Estradas

Fagundes

Gado Bravo

Guarabira

Gurinhém

Ingá

Itabaiana

Itapororoca

Itatuba

Jacaraú

Juarez Távora

Lagoa de Dentro

Logradouro

Mari

Massaranduba

Matinhas

Mogeiro

Mulungu

Natuba

Pedro Régis

Pilar

Pilões

Pilõezinhos

Pirpirituba

Riachão

Riachão do Bacamarte

Riachão do Poço

Salgado de São Félix

São José dos Ramos

Serra da Raiz

Serra Redonda

Serraria

Sertãozinho

Sobrado

Solânea

Tacima

Umbuzeiro

Recomendações

O coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, Jailton Gomes, recomenda que a população fique atenta e, ao identificar qualquer anomalia ou situação de risco, saia imediatamente do local e entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou através do aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão”.

*com informações do g1 pb