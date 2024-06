Líder da oposição em Campina: Tribunal de Justiça foi induzido ao erro

Como era de se esperar, a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba de autorizar a prefeitura campinense a fazer remanejamentos orçamentários permeou os debates na sessão de ontem da Câmara de Vereadores.

“Liminar é liminar. É uma antecipação que pode ser mudada no mérito da questão. Muitas vezes os desembargadores tomam decisão por aquilo que são informados. E as informações prestadas na ´inicial´ (ação protocolada) que tive acesso faltam com a verdade”, reagiu o advogado e vereador Anderson Almeida (PSB), líder do bloco oposicionista.

Ainda conforme Almeida, “em nenhum momento a bancada de oposição tirou o direito de suplementar, nem tirou o direito de o prefeito pedir modificação no orçamento. O que a gente exige é o cumprimento da Constituição Municipal”.

Para o líder da oposição, a prefeitura “levou o Judiciário ao erro, por dizer que foi tirado o direito de o prefeito suplementar”.

“Iremos ingressar na ação para levar a verdade à ação”, avisou.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

