Polícia Civil apreende cerca de 100 kg de cocaína em Campina Grande

Uma operação da Polícia Civil da Paraíba resultou na apreensão de aproximadamente 100 kg de cocaína na noite desta quinta-feira (13), em Campina Grande.

A droga estava escondida em um caminhão baú. A ação culminou em perseguição e troca de tiros no bairro do Itararé, deixando um homem baleado e outro preso.

Segundo os investigadores, os responsáveis pela carga pertencem a uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, distribuindo entorpecentes por todo o país.

O caminhão, vindo de São Paulo, já havia feito entregas em Alagoas e Pernambuco antes de chegar à Paraíba.

A Polícia Civil informou que monitorava o veículo desde a divisa com Pernambuco. Uma barricada foi montada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Terezinha, na entrada de Campina Grande, onde o caminhão foi interceptado.

O motorista do caminhão inicialmente acatou a ordem de seguir o comboio de viaturas até a Central de Polícia, mas tentou fugir no meio do caminho.

Durante a perseguição, houve uma troca intensa de tiros. No caminhão, estavam o motorista e um passageiro, ambos reagiram à abordagem. Um deles foi baleado, passou por cirurgia no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, e está sob custódia policial.

O outro conseguiu fugir, mas foi preso horas depois. A Polícia Civil está confirmando se ele é o mesmo indivíduo que estava no caminhão.