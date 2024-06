Presidente do TCU alerta para déficit volumoso da Previdência Social

Durante a votação da prestação de contas do 1º ano do governo Lula, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, externou a sua preocupação com o horizonte previdenciário do país, igualmente mencionado no voto do relator, ministro Vital Filho.

Segundo Dantas, os principais sistemas previdenciários brasileiros apresentaram um déficit total de R$ 428,3 bilhões.

“A despesa previdenciária representou mais da metade das despesas primárias da União, evidenciando a sobrecarga da previdência sobre outros serviços públicos”, enfatizou o presidente do TCU.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/de-olho-no-tce-paraiba/

Siga o instagram do nosso site: @paraiba_online