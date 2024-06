O governador João Azevêdo determinou, nesta sexta-feira (14), o aumento no número de convocados para as etapas seguintes do concurso público para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A decisão do gestor tem o objetivo de incluir os candidatos aprovados que haviam sido desclassificados após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Acabei de autorizar o aumento do número de convocados para as etapas seguintes do concurso da Polícia Militar e Bombeiros, visando incluir todos os que anteriormente foram aprovados e que, pela decisão do STF, tinham sido desclassificados”, anunciou o governador João Azevêdo em suas redes sociais.

O gestor destacou que a decisão irá ampliar os investimentos na Segurança Pública, que tem se destacado no país como a melhor do Norte/Nordeste, de acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP). “Com essa decisão, eles terão a oportunidade de continuar concorrendo e fortaleceremos ainda mais a nossa Segurança Pública”, acrescentou.

O concurso oferece uma remuneração inicial de R$ 4.206,87, além de adicionais através de plantão extra remunerado e gratificações específicas de funções. Os candidatos irão se submeter aos exames de saúde e ao teste de aptidão física nas próximas etapas do certame.