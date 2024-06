O pagamento dos contratos dos servidores vinculados a três secretarias (Gabinete do Prefeito, Secretaria de Obras, Procuradoria Geral do Município) e da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) será realizado nesta sexta-feira, 14.

O impasse em relação ao pagamento ocorreu porque, embora o Tribunal de Justiça da Paraíba tenha decidido por unanimidade por restabelecer a normalidade orçamentária no município de Campina Grande, permitindo que o Executivo promova suplementações sem a aprovação da Câmara de Vereadores, faltava ainda a publicação do acórdão. O documento foi assinado na manhã desta sexta pelo desembargador Aloísio Bezerra Filho, relator do recurso.

A Secretaria de Finanças informou que, até o final da manhã desta sexta, os recursos referentes à folha pendente dos contratados será depositados na contas dos servidores.

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online