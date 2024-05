Saiba as notícias mais lidas nesta quinta-feira no ParaibaOnline

Passe a limpo os fatos que foram destaque nesta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline

Maior São João do Mundo: saiba como será a iluminação do Parque do Povo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/maior-sao-joao-do-mundo-saiba-como-sera-a-iluminacao-do-parque-do-povo/

Novidades para o Distrito dos Mecânicos de Campina Grande; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/novidades-para-o-distrito-dos-mecanicos-de-campina-grande-leia-detalhes/

Ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado; saiba mais detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/16/ex-presidente-jair-bolsonaro-segue-internado-saiba-mais-detalhes/

Petistas continuam em espera sobre decisão do partido em relação à disputa em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/16/petistas-continuam-em-espera-sobre-decisao-do-partido-em-relacao-a-disputa-em-joao-pessoa/

Campina Grande amplia acessibilidade n’O Maior São João do Mundo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/campina-grande-amplia-acessibilidade-no-maior-sao-joao-do-mundo/

Governo federal faz acordo para desonerar prefeituras em 2024

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/16/governo-federal-faz-acordo-para-desonerar-prefeituras-em-2024/

Ator da Globo passa por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/16/ator-da-globo-passa-por-cirurgia-para-retirada-de-coagulo-no-cerebro/

Libertadores: Fluminense e Botafogo antecipam vaga; São Paulo só empata

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/libertadores-fluminense-e-botafogo-antecipam-vaga-sao-paulo-so-empata/

Obras de drenagem do Distrito dos Mecânicos estão em fase de licitação

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/obras-de-drenagem-do-distrito-dos-mecanicos-estao-em-fase-de-licitacao/

Vídeo: Tovar confirma possível rompimento entre Bruno e Romero

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/16/video-tovar-sinaliza-possivel-rompimento-entre-bruno-e-romero/

Maior São João do Mundo: turistas terão acesso pelo Parque Evaldo Cruz

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/05/16/maior-sao-joao-do-mundo-turistas-terao-acesso-pelo-parque-evaldo-cruz/

Festival Internacional de Música lança programação em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/16/festival-internacional-de-musica-lanca-programacao-em-campina-grande/

Criança de dois anos morre com suspeita de meningite em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/16/crianca-de-dois-anos-morre-com-suspeita-de-meningite-em-joao-pessoa/

Corpo de estudante de medicina chega em Itabaiana, na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/16/corpo-de-estudante-de-medicina-chega-em-itabaiana-na-paraiba/

Policial Militar morre dias após ser baleado durante discussão com vizinho

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/16/policial-militar-morre-dias-apos-ser-baleado-durante-discussao-com-vizinho/

Ney Matogrosso: “Se eu estiver morrendo, bota ácido da melhor qualidade na minha boca’”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/16/ney-matogrosso-se-eu-estiver-morrendo-bota-acido-da-melhor-qualidade-na-minha-boca/

Pequenos negócios protagonizam geração de empregos na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/16/pequenos-negocios-protagonizam-geracao-de-empregos-na-paraiba/

Basquete Unifacisa tem novo técnico para a temporada 2024/2025

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/basquete-unifacisa-tem-novo-tecnico-para-a-temporada-2024-2025/

João Azevêdo sanciona lei que cria mais sete cargos de procurador de Justiça

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/joao-azevedo-sanciona-lei-que-cria-mais-sete-cargos-de-procurador-de-justica/

Ministério Público da Paraíba cobra interdição e prisão de poluidores de rios e mares

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/ministerio-publico-da-paraiba-cobra-interdicao-e-prisao-de-poluidores-de-rios-e-mares/

Deputado abre as portas para ida de Romero ao grupo de oposição

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/16/deputado-abre-as-portas-para-ida-de-romero-ao-grupo-de-oposicao/

Luto no futebol: morre o narrador Silvio Luiz

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/luto-no-futebol-morre-o-narrador-silvio-luiz/

Bispo de Limoeiro do Norte-CE celebra 75 anos da Diocese de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/16/bispo-de-limoeiro-do-norte-ce-celebra-75-anos-da-diocese-de-campina-grande/

Podcast Hora das Letras: aprenda a diferença entre preposição e conjunção

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/16/podcast-hora-das-letras-aprenda-a-diferenca-entre-preposicao-e-conjuncao/

Polícia Federal realiza no Sertão da Paraíba a Operação Cachoeira

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/16/policia-federal-realiza-no-sertao-da-paraiba-a-operacao-cachoeira/

Deputado desgruda seu futuro do PSDB e mergulha na divisão em Campina

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/16/deputado-desgruda-seu-futuro-do-psdb-e-mergulha-na-divisao-em-campina/

