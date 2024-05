Novidades para o Distrito dos Mecânicos de Campina Grande; leia detalhes

Pelo menos três fatores contribuem para os transtornos que os moradores de algumas áreas de Campina Grande enfrentam logo após a ocasião de chuvas intensas: infraestrutura de drenagem não condizente com o aumento das áreas habitadas, construções em áreas de risco e lixo descartado de forma incorreta.

Uma área da cidade que sofre há muitos anos com alagamentos é o Distrito dos Mecânicos. Com as chuvas da última quarta-feira, os estragos se repetiram.

Para a área está previsto o início das obras de conclusão do canal, conforme assegurou o recém empossado secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, deputado licenciado sargento Neto, durante visita ao Distrito nesta quinta-feira.

“Nós temos aqui, uma obra para ser realizada nesses próximos 60 dias. É uma obra que vai custar cerca de seis milhões de reais. Vai ser aberto aqui um novo canal, já tem um projeto que está sendo licitado”, disse.

Como parte do projeto de urbanização da região sudoeste da cidade, a obra deve beneficiar os bairros do Pelourinho, Jardins Vitória e Paulistano e Novo Cruzeiro, além do próprio Distrito dos Mecânicos. De acordo com o engenheiro Francisco José de Assis, que é fiscal de Obras da secretaria de Obras de Campina Grande (Secob), o projeto foi redesenhado para evitar processos de desapropriação na área. O novo projeto, com recursos federais, está em fase de licitação, inclusive já tendo sido aprovado pela Caixa Econômica Federal. O prazo para conclusão do serviço é de 12 meses.

“Para dar continuidade do canal, pelo projeto previsto, teríamos que desapropriar pelo menos dois imóveis. A obra não continuou por não ter havido acordo neste sentido. A gente refez o projeto, botando o canal pela rua José Ferreira da Silva”, informou o engenheiro Francisco José de Assis.

O projeto de urbanização da região sudoeste, contempla obras de infraestrutura de drenagem e pavimentação, como da Avenida João Wallig, já concluída.

Outros serviços, neste sentido, também estão sendo executados em outras regiões da cidade, com a implantação de continuidade de canais e estudos de contenção de enchentes em áreas de inundação.

Por sua vez, o secretário de Obras, Joab Machado, destacou:

“Temos sistemas de drenagem que estão sendo incluídos junto a todos os investimentos de infraestrutura, como na Saturnino de Brito Filho, no Catolé; nas ruas do Santo Antônio, nas ruas do Novo Horizonte, que estamos iniciando agora cerca de 5 milhões de reais investidos no sistema de drenagem e na pavimentação. Então, investimentos como esse que vão trazer melhorias futuras para a população”.