Dom André Vital, bispo diocesano de Limoeiro do Norte-CE, esteve em Campina Grande para as comemorações do jubileu diamantino de 75 anos da Diocese da cidade. Em entrevista, o bispo falou sobre a importância da palavra de Deus na vida dos fiéis e sobre a alegria de retornar a Campina Grande, onde atuou como professor.

– Quando nós falamos da palavra de Deus, precisamos compreender aquilo que ele comunica para a nossa salvação e que alcança o ponto mais alto com a vinda do seu filho, que é a palavra que se encarnou. Portanto, revelação, encarnação, desígnio de salvação de Deus tudo está muito bem relacionado – destacou.

O bispo também ressaltou a importância do jubileu diamantino da Diocese de Campina Grande. “O jubileu é uma oportunidade de graça, para elevarmos a Deus a nossa gratidão, mas também pedir a ele bênção para continuar a missão dessa diocese tão querida”, afirmou.

Dom André Vital também falou sobre a emoção de retornar a Campina Grande, onde atuou como professor por vários anos. “Não volto apenas a um lugar, mas a uma experiência. Voltar a Campina Grande, onde dei aula até ser ordenado bispo, é uma emoção, uma alegria muito grande”, disse o bispo.

