Integrado a estrutura d’O Maior São João do Mundo em 2024, o Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) será um dos diferenciais da edição deste ano. Além de abrigar diversas barracas de comidas típicas, o espaço – que está sendo totalmente revitalizado – terá também um mirante e duas entradas de acesso para o público.

O diferencial é que, uma delas, situada na Rua Lino Gomes, vai funcionar também como uma entrada exclusiva para turistas.

Visando um maior conforto dos visitantes, as vans e ônibus que trouxerem as caravanas poderão utilizar essa rua como embarque e desembarque.

Outra intenção é a de fazer com que quem vem de fora já seja impactado ao visualizar a beleza do novo Açude Novo já na chegada no ‘Quartel General do Forró’.

O coordenador de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Pablo Jatobá, comemorou mais essa novidade.

“Essa medida se acosta ao que a gente vem fazendo desde o início do ano. Ou seja, vender o destino turístico Campina Grande, com maior foco no São João – nesta época. Quando fomos pra fora, em capacitações e treinamentos de agentes de viagens pelo Brasil, levamos nossa cachaça, nossas comidas típicas, para que esses profissionais possam vender a cidade apresentando um pouco desse diferencial gastronômico, por exemplo”, falou.

“Fazer com que o turista entre na festa pelo espaço onde ele encontrará tudo que pode ter sido mostrado pra quando do momento da compra dessa viagem, pode criar um link mais afetivo, uma vez que ele vai estar perto de tudo aquilo que até aqui só tinha visto e não experimentado”, emendou.

Pablo relembrou que cidades como Maceió, Belo Horizonte, Rio de Janeito e São Paulo estão entre as que foram visitadas pelas equipes da Coordenadoria de Turismo de Campina Grande.

“É um trabalho intenso que a gente vem desempenhando e os frutos já estão chegando. Qualquer medida, como essa de oferecer esse conforto de uma entrada exclusiva ao espaço principal d’O Maior São João do Mundo, vem apenas reforçar e fortalecer tudo que está sendo feito e com o mesmo objetivo: fidelizar esse turista, mostrando sempre o que temos de melhor”, finalizou.