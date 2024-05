No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues esclareceu as diferenças entre preposição e conjunção, duas importantes classes gramaticais responsáveis por conectar palavras e orações na língua portuguesa.

Enquanto a preposição liga palavras dentro de uma frase, estabelecendo relações de sentido como posse, causa e origem, a conjunção liga orações, introduzindo diferentes sentidos como adversidade, finalidade e conclusão.

O professor destacou a importância de compreender essas diferenças para uma melhor expressão escrita e argumentativa.

