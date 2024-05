Deputado desgruda seu futuro do PSDB e mergulha na divisão em Campina

Sumido – até providencialmente – do noticiário político nos últimos dias, o deputado Tovar Correia Lima (PSDB) reapareceu ontem na Assembleia Legislativa.

Ele verbalizou que na atual conjuntura política já não é mais tão umbilicalmente ligado à família Cunha Lima, mas ao deputado Romero Rodrigues: “Eu tenho uma relação estreitíssima com Romero. É uma relação muito próxima. Política, administrativa, eleitoral e amizade pessoal”.

Para o parlamentar ´tucano´, “não é segredo para ninguém que Romero está distante de Bruno. Romero não tem ido para eventos (da prefeitura) já faz um ano. Romero não tem se encontrado (com o prefeito). O afastamento está nítido”.

Após sinalizar que “acontecerão reuniões” decisivas nos próximos dias, Tovar comentou sobre o ´tangenciamento´ de Romero na direção do grupo político do governador: “Romero termina sendo um aliado político que todos querem, tem uma liderança inconteste. Uma liderança que a cidade atesta, aprova, comprova e sonha, inclusive, com o seu retorno”.

As declarações de Tovar apontam que ele também está pronto para aderir ao governo estadual, uma cogitação que se arrasta há anos: “Sigo Romero em qualquer decisão que ele tomar, já falei sobre isto”.

“Sigo Romero em qualquer decisão que ele tomar”, repetiu.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.