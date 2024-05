Em 2024, o Festival Internacional de Música de Campina Grande comemora sua décima quinta edição. A programação do FIMUS vai ser lançada no próximo sábado (18), no Mosteiro Santa Clara, ao lado do Açude Novo, a partir das 10h30. O evento vai contar com a participação do Coro de Câmara de Campina Grande e do Syracuse University Singers, grupo coral dos Estados Unidos. A entrada é gratuita.

A cerimônia de lançamento será dividida em duas partes. No primeiro momento será apresentada a programação completa do Festival, seu histórico, quem são os seus realizadores, corpo docente-artístico, quem está vindo para esta edição, além das atividades pedagógicas, sociais e artísticas que são realizadas durante o FIMUS.

Na segunda parte acontecerão as apresentações com o Coro de Câmara de Campina Grande, que será seguido do Syracuse University Singers, coro americano que está em turnê pelo Brasil e foi convidado para o evento. Por fim, os dois grupos cantarão uma peça jun tos encerramento o lançamento do Festival.

De acordo com Vladimir Silva, diretor artístico do FIMUS, “o evento vai receber professores do Canadá, Estados Unidos, Suíça e Alemanha. Também integram a programação grupos instrumentais e vocais, a exemplo da Orquestra Sinfônica da UFPB, Amorim-Rufino Duo e o NordesTrio, grupo norte-americano que tem como foco a música brasileira. Além disso, temos oboístas, flautistas, trompetistas, compositores e regentes trabalhando conosco”.

Os concertos serão realizados em três espaços principais. No Teatro Municipal Severino Cabral, teremos as apresentações da Série Master, de 12 a 21 de julho, a partir das 20h. Na Universidade Federal de Campina Grande, sala BW 4, na Unidade Acadêmica de Música, os concertos da Série Jovens Talentos acontecem sempre a partir das 16h.

A Praça da Bandeira será o palco da Série Mestres e Mestras da Música, no sábado, 20 de julho, a partir das 19h00. Por lá devem se apresentar Pife Perfumado, Baião de Três e Luizinho Calixto e o Regional de Duduta. A proposta é apresentar uma nova face do FIMUS, com uma vertente de rua, com at rações que dialogam com diferentes espaços e públicos.

Para a edição comemorativa do XV Festival Internacional de Música e 8º FIMUS Jazz, algumas novidades foram inseridas na programação, dentre as quais a expansão das atividades que buscam uma prestação de serviço e maior proximidade com o público.

“Do ponto de vista das ações sociais, vamos nos apresentar no Lar da Sagrada Face, Instituto dos Cegos de Campina Grande e no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), para levar mais qualidade de vida para os usuários desses espaços e serviços. A ideia é levar apresentações alegres, com música instrumental e vocal, de modo que as pessoas possam t er um dia diferente, mais alegre, renovando as esperanças da caminhada, digamos assim”, antecipou Vladimir Silva.

O XV Festival Internacional de Música de Campina Grande e o 8º FIMUS Jazz acontecem de 12 a 21 de julho, e são realizados pelo Parque Tecnológico da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e Affins Produções. Este ano os eventos são fomentados pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023. Para mais informações, visite www.fimus.art.br e @fimuscg no Instagram.