Corpo de estudante de medicina chega em Itabaiana, na Paraíba

Na noite desta quarta-feira (15), o corpo de Camila Soares de Arruda, estudante de medicina encontrada sem vida em sua residência em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, chegou na cidade de Itabaiana, localizada no interior da Paraíba.

Familiares e amigos se reuniram na funerária do centro da cidade para prestar as últimas homenagens à jovem de 30 anos, que era enfermeira e que cursava medicina no Paraguai.

O cortejo fúnebre, ocorrido na manhã desta quinta-feira (16), contou com a participação de um caminhão do Corpo de Bombeiros, que acompanhou o trajeto entre a funerária e o cemitério.

Às 10 horas da manhã, Camila foi finalmente sepultada. A vítima atuou como enfermeira no SAMU e no Hospital de Itabaiana.

A causa da morte de Camila permanece sob investigação, com a polícia trabalhando para esclarecer as circunstâncias que levaram à sua morte prematura.