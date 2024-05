Campina Grande amplia acessibilidade n’O Maior São João do Mundo

Em uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Campina Grande e a Arte Produções, empresa responsável pelo O Maior São João do Mundo, a acessibilidade tornou-se uma prioridade nos festejos juninos da cidade.

Com o objetivo de garantir que todos possam participar das celebrações, especialmente as pessoas com deficiência (PCDs), as vagas gratuitas para o Camarote da Acessibilidade foram ampliadas para esta edição, que celebra os 160 anos da cidade Rainha da Borborema.

A partir desta sexta-feira (17), começam as inscrições para as vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas por noite, das quais 60 serão gratuitas, divididas igualmente entre PCDs e seus acompanhantes. As inscrições serão realizadas através do link que será disponibilizado nesta sexta.

As outras 40 vagas serão para pessoas pagantes, e elas podem ser adquiridas, através do link: https://bilheteriavirtual.com.br/comprar/3266/sao-joao-2024

Edna Silva, coordenadora da Pessoa com Deficiência da Prefeitura, expressou entusiasmo com as mudanças implementadas para o evento de 2024:

“Nossa expectativa está fervendo, com o Camarote da Acessibilidade e a ampliação das vagas. Estamos garantindo o direito à socialização e diversão para todas as pessoas com deficiência.”

O processo de seleção levará em consideração a ordem cronológica das inscrições, priorizando aqueles que ainda não foram contemplados em dias anteriores.

Em caso de não preenchimento total das vagas em determinado dia, serão selecionados todos os inscritos para aquela data, ampliando ainda mais as oportunidades de participação.

Em 2023, Campina Grande testemunhou o São João mais acessível de sua história, com mais de 1.142 inscrições para o camarote da acessibilidade e cerca de 600 PCDs contempladas.

Este ano, a meta é superar esses números, proporcionando um espaço amplo, seguro e inclusivo para todos os participantes.

A parceria entre a Prefeitura e a Arte Produções evidencia o compromisso conjunto com a acessibilidade e a inclusão, tornando o Maior São João do Mundo um exemplo de celebração para todos.

Através dessas medidas, Campina Grande reafirma seu papel como anfitriã de uma festa que acolhe e celebra a diversidade em todas as suas formas.