Maior São João do Mundo: saiba como será a iluminação do Parque do Povo

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da gerência de Iluminação Pública, está intensificando os esforços para garantir uma iluminação mais eficiente e segura no Parque do Povo, para as festividades d’O Maior São João do Mundo.

Estão sendo instaladas quatro novas torres de iluminação nas imediações do parque, duas na rua Dr. João Moura e outras duas instaladas na rua Major Belmiro.

Essa medida visa não só melhorar a visibilidade no local, mas também aumentar a sensação de segurança para os frequentadores do espaço.

Uma das torres que ocupava o espaço da parte inferior do Parque do Povo, onde atualmente está sendo erguido o palco, foi retirada nesta terça-feira (14), como parte dos preparativos para a festa e dentro do projeto de iluminação previsto para o local.

Dentro do Parque do Povo, está prevista a instalação de aproximadamente 300 pontos de iluminação, contribuindo para uma experiência mais agradável durante as festividades juninas.

Renan Loureiro, coordenador da gerência de Iluminação Pública, explicou que equipes estão realizando serviços para melhorar a segurança e mobilidade dos frequentadores, visando criar um ambiente mais seguro e bem iluminado durante as festividades.

“A questão da iluminação do Parque do Povo vai ter um reforço, efetivado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da gerência de Iluminação Pública e Secretaria de Obras. Desde então, estamos trabalhando com a instalação de alguns postes em pontos estratégicos para fazer a melhoria tanto para a segurança quanto para a mobilidade das pessoas que ali vão circular”, explicou Renan.

Renan também detalhou locais, além do Parque do Povo, que serão beneficiados pela iniciativa, incluindo distritos e a Vila do Artesão, e outros setores com circulação durante o São João, com cronograma previsto de instalação luminotécnica até o final do mês de maio.

“Todo o trabalho será feito em Catolé de Boa Vista, Galante, São José da Mata e além do Parque do Povo, como também na Vila do Artesão, dentre outros setores que tenham a circulação do São João. Toda a melhoria de infraestrutura luminotécnica será realizada e a previsão de conclusão é que seja até o dia 27 do mês corrente”, finalizou Renan.

Com essas medidas, a expectativa é de que a experiência dos visitantes durante O Maior São João do Mundo seja ainda mais memorável, com ambientes bem iluminados e seguros para celebrar a tradição junina.