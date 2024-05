Nesta quarta-feira (15), foi confirmada a morte do policial militar Severino Matias, de 45 anos. Severino, que havia sido baleado na cabeça no início do mês de maio após uma briga com um vizinho por causa de um cachorro, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A confirmação do óbito foi feita pela própria Polícia Militar, que emitiu uma nota lamentando a perda de um de seus membros. Severino Matias foi descrito como um “exemplo de zelo e dedicação” pela corporação.

Imagens divulgadas nesta terça-feira (14) mostram o momento do crime. Após ser baleado em 3 de maio, Severino foi inicialmente internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, recebendo alta em 10 de maio.

No entanto, o sargento acabou retornando ao sistema de saúde após sentir-se mal, dando entrada na UPA da cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa.

O quadro clínico do policial era preocupante, e ele acabou sofrendo uma parada cardíaca, apesar dos esforços dos profissionais de saúde para reanimá-lo.

Severino Matias já estava afastado das funções na Polícia Militar há aproximadamente um ano, devido ao tratamento de uma hérnia de disco que inviabilizou seu trabalho.

O suspeito de tê-lo baleado, identificado como Victor Felipe da Silva, foi preso em 7 de maio e está detido no presídio do Roger.