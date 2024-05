Deputado abre as portas para ida de Romero ao grupo de oposição

O deputado estadual Chico Mendes (PSB) abriu as portas do grupo de oposição em Campina Grande para Romero Rodrigues (Podemos), afirmando que o ex-prefeito é um nome de destaque e será bem-vindo nas discussões lideradas pelo governador João Azevêdo (PSB).

Questionado em entrevista sobre a unidade da oposição em Campina Grande e a suposta aliança com Romero (foto), Mendes fez elogios ao ex-prefeito.

– Nós vamos trabalhar com afinco para que possamos unificar as oposições em Campina Grande. Acho Romero Rodrigues um quadro excepcional, ele será bem-vindo, cabe ele nessa discussão. O governador tem construído essa discussão em Campina, e o secretário Jhony coordena essas articulações – declarou Chico Mendes.

Veja a declaração de Chico Mendes em vídeo:

