Nesta terça-feira (15), a morte de uma criança de dois anos foi registrada no Hospital Infantil do Valentina, vítima de suspeita de meningite. Esse é o segundo caso suspeito da doença a ocorrer no estado da Paraíba somente nesta semana.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-JP), a criança deu entrada no hospital na manhã de segunda-feira (14) com sintomas de um quadro viral gastrointestinal, como vômito, diarreia, febre e desidratação.

Após um tratamento inicial, que resultou em uma aparente melhora e exames preliminares que não apontaram meningite, ela recebeu alta na noite do mesmo dia.

Entretanto, horas depois, a criança retornou ao hospital com uma convulsão grave, sendo prontamente tratada para meningite e transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde infelizmente veio a falecer.

O secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, destacou que os pais afirmaram que calendário vacinal da criança estava em dia, mas os familiares não apresentaram documentos que comprovassem a vacinação. Além disso, eles receberam tratamento de profilaxia com antibióticos para prevenir a meningite.

A confirmação desse óbito como sendo decorrente de meningite elevaria para três o número de mortes pela doença no estado. Outras duas mortes suspeitas estão sendo investigadas, uma de uma pessoa natural de Queimadas, cidade próxima a Campina Grande, e outra de Sousa, no Sertão paraibano.