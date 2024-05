Confira o que foi destaque na segunda-feira no ParaibaOnline

Abaixo a lista das principais notícias publicadas nesta segunda-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Leia e compartilhe.

Agricultor é morto quando comemorava aniversário de amigo

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/06/agricultor-e-morto-quando-comemorava-aniversario-de-amigo/

Dois jovens morrem após batida em traseira de caminhão

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/06/dois-jovens-morrem-apos-batida-em-traseira-de-caminhao/

Servidores do HU de João Pessoa deflagram greve

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/servidores-do-hu-de-joao-pessoa-e-deflagram-greve/

SOS Rio Grande do Sul: companhias aéreas anunciam transporte de doações

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/06/sos-rio-grande-do-sul-companhias-aereas-anunciam-transporte-de-doacoes/

Protesto de comerciantes é realizado em feira de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/protesto-de-comerciantes-e-realizado-em-feira-de-joao-pessoa/

Filas: prazo para regularização do Título de Eleitor acaba quarta-feira

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/filas-prazo-para-regularizacao-do-titulo-de-eleitor-acaba-quarta-feira/

Efraim Filho: “Romero teria que ter um olhar para (eleição) 2026″

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/06/efraim-filho-romero-teria-que-ter-um-olhar-para-eleicao-2026/

Turma do Supremo confirma decisão sobre Ricardo Coutinho

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/06/turma-do-supremo-confirma-decisao-sobre-ricardo-coutinho/

Reprise na TV do show de Madonna: saiba quando e onde assistir

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/06/reprise-na-tv-do-show-de-madonna-saiba-quando-e-onde-assistir/

Erro médico em cirurgia de criança: diretor do Hospital de Trauma fala sobre inquérito

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/06/erro-medico-em-cirurgia-de-crianca-diretor-do-hospital-de-trauma-fala-sobre-inquerito/

Presidente do PT em Campina Grande critica suposta composição após encontro com governador

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/06/presidente-do-pt-em-campina-grande-critica-suposta-composicao-apos-encontro-com-governador/

Corpo de mulher com mãos e pés amarrados é encontrado em Bayeux

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/06/corpo-de-mulher-com-maos-e-pes-amarrados-e-encontrado-em-bayeux/

Motorista de retroescavadeira é indiciado pela morte de estudantes em van escolar na PB

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/06/motorista-de-retroescavadeira-e-indiciado-pela-morte-de-estudantes-em-van-escolar-na-pb/

Animação e muito forró marcam primeiro Momento Junino de 2024

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/06/animacao-e-muito-forro-marcam-primeiro-momento-junino-de-2024/

Governador revela data para divulgar chapa em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/06/governador-revela-data-para-divulgar-chapa-em-campina-grande/

Tribunal Regional Federal abre concurso com salários de até R$ 13,9 mil

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/05/06/tribunal-regional-federal-abre-concurso-com-salarios-de-ate-r-139-mil/

Senador destina mais de R$ 6 milhões em emendas para São João de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/senador-destina-mais-de-r-6-milhoes-em-emendas-para-sao-joao-de-campina-grande/

Na Grande João Pessoa: cozinheiro morre em acidente na BR-230

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/06/a-caminho-do-trabalho-cozinheiro-morre-em-acidente-na-br-230/

STTP anuncia mais mudanças no trânsito de Campina Grande; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/sttp-anuncia-mais-mudancas-no-transito-de-campina-grande-saiba-detalhes/

Campina Grande: Novo Parque do Povo terá fogueira gigante instalada em mirante

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/campina-grande-novo-parque-do-povo-tera-fogueira-gigante-instalada-em-mirante/

Campina Grande em ação: como verificar o prazo de validade dos produtos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/06/campina-grande-em-acao-como-verificar-o-prazo-de-validade-dos-produtos/

Show de Madonna em Copacabana teve o maior público de sua carreira

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/06/show-de-madonna-em-copacabana-teve-o-maior-publico-de-sua-carreira/

Fundos de pensão: governo prepara mudança em regras

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/06/fundos-de-pensao-governo-prepara-mudanca-em-regras/

Aparte: PL é o partido com mais dinheiro liberado em emendas

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/06/aparte-pl-e-o-partido-com-mais-dinheiro-liberado-em-emendas/

