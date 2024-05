O motorista de uma retroescavadeira, que se envolveu em um acidente com uma van escolar, foi indiciado pela morte de dois estudantes no Sertão da Paraíba.

O caso aconteceu no dia 22 de abril na rodovia estadual PB-293, que liga as cidades de São Bento e Paulista. Os jovens morreram após a van escolar, que transportava os alunos, colidir com a máquina, que estava parada no acostamento da pista.

Conforme a Polícia Civil, o motorista não deveria transitar na rodovia com a retroescavadeira. Apenas um veículo habilitado poderia fazer o translado da máquina na pista.

A Polícia também colheu o depoimento de 18 testemunhas, incluindo estudantes que estavam na van e o motorista e, de acordo com o delegado Anderson Pontes, o condutor da retroescavadeira será indiciado pelo homicídio culposo dos estudantes Yerik Silveira Mariz, de 11 anos, e Letícia Almeida, de 17 anos, que morreram na colisão.