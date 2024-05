Protesto de comerciantes é realizado em feira de João Pessoa

Na manhã desta segunda-feira (6), um grupo de comerciantes promoveu um protesto no bairro do Rangel, em João Pessoa, em resposta ao corte de energia efetuado no prédio onde está localizada a feira local.

A manifestação ocorreu na Avenida 2 de Fevereiro, onde os manifestantes bloquearam a via e atearam fogo em pneus em sinal de descontentamento.

Além da interrupção do fornecimento de energia, os comerciantes também expressaram sua insatisfação com a necessidade de desocupação do espaço para a realização de uma reforma estrutural no local.

Consequentemente, os trabalhadores foram realocados para tendas enquanto as obras se estenderem, com uma previsão de duração de 120 dias.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos de João Pessoa, informou que há seis meses a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) vem negociando com os feirantes do Mercado Público do Rangel para iniciar a reforma no local.

Apesar dos esforços, os comerciantes solicitaram sem sucesso a contratação de um galpão próximo à Prefeitura. Em resposta, foram construídas estruturas próximas ao próprio mercado, visando garantir que os comerciantes não parem de trabalhar durante o período de reforma.

A Sedurb anunciou que o secretário do Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Trigueiro, irá se reunir novamente com os comerciantes para discutir o tema e buscar soluções para as demandas apresentadas.