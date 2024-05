Animação e muito forró marcam primeiro Momento Junino de 2024

Aconteceu neste sábado, 4, o primeiro Momento Junino de 2024, realizado pelo sistema Opinião, através da TV Borborema/SBT.

O programa, que é Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba, é o “esquenta” d’O Maior São do Mundo e este ano conta com a parceria do ParaibaOnline, site oficial para a cobertura do evento.

O forrozeiros arrastaram o pé na AABB ao som do trio Expressão do Forró, da banda Forró Campina, além dos cantores Jefferson Arretado e Fabiano Guimarães, que animaram o público que já se prepara para o São João de Campina Grande. Também estiveram presentes autoridades políticas, como o prefeito Bruno Cunha Lima e a primeira-dama Juliana Cunha Lima, além de secretários e empresários campinenses.

Apresentado por Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia, o Momento Junino acontecerá neste mês de maio na AABB, e em junho será realizado na pirâmide do Parque do Povo, onde mais de 30 atrações se apresentarão ao longo dos dois meses.

Este ano, os homenageados do programa são Luiz Matias de Oliveira e Maria da Glória Martins de Oliveira (Seu Luiz e Dona Glória), falecido no mês passado. Moradores queridos do bairro da Liberdade, o casal não perdia uma só edição do Momento Junino.

A cobertura do Momento Junino pode ser acompanha aqui no nosso site e também no nosso Instagram

