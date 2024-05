Corpo de mulher com mãos e pés amarrados é encontrado em Bayeux

O corpo de uma mulher de 22 anos foi encontrado no bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Bayeux, nesta segunda-feira (6), próxima à lombada eletrônica após o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires.

Bianca Souza de Lima estava com mãos e pés amarrados e tinha golpes de faca em várias regiões do corpo, inclusive no pescoço

A Polícia Civil informou que o corpo foi encontrado por um morador da região, que passava pelo local.

Bianca estava desaparecida desde este domingo (5) e era usuária de drogas.

O crime está sendo investigado.