A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), implantou mais uma minirrotatória no bairro do Catolé. O objetivo é garantir mais segurança e fluidez no encontro das ruas Vigário Calixto e Nazinha Góes Albuquerque.

A implantação da nova sinalização faz parte de um pacote de obras criado para melhorar a mobilidade e a segurança viária, no bairro do Catolé. Esta é a terceira rotatória implantada no bairro, que recentemente também recebeu rotatórias no encontro das ruas Otacílio Nepomuceno com Basílio Araújo, e uma outra no cruzamento das ruas Fernando Barbosa de Melo com a Vigário Calixto.

“Essa é mais uma ação importante de mobilidade urbana. Após muitos estudos e diálogo com os moradores do bairro, estamos melhorando a locomoção desta região,” disse o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Com a instalação de tachões, pinturas com demarcação de solo e zebrados, além de placas nas aproximações e faixas de pedestres revitalizadas, a nova minirrotatória já está melhorando o tráfego na região.

Saiba como transitar em rotatórias:

– Onde existe uma minirrotatória não há via preferencial;

– Ao se aproximar da rotatória, o motorista deve reduzir a velocidade;

– As placas de “Dê a preferência” indicam que tem prioridade de passagem o veículo que já estiver circulando pela rotatória;

– Reduza a velocidade e indique a seta de direção que você vai seguir.

Para informações adicionais, dúvidas ou reclamações, a STTP disponibiliza o telefone de plantão (3341.1517), por mensagem via WhatsApp Mobilidade.