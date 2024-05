SOS Rio Grande do Sul: companhias aéreas anunciam transporte de doações

Companhias aéreas anunciaram a criação de campanhas gratuitas para levar doações até o Rio Grande do Sul, que enfrenta uma catástrofe em razão das tempestades da semana passada.

As empresas prometem transportar em seus aviões itens como roupas, alimentos e produtos de higiene e limpeza.

A seguir, veja ações anunciadas até o momento e como é possível participar das iniciativas.

A Azul disse que montou postos de arrecadação de mantimentos em 160 aeroportos nos quais opera e em 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil.

A companhia afirmou que, segundo a assistência social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais urgentes para doação envolvem alimentos não perecíveis e cestas básicas, itens de higiene pessoal -como pastas e escovas de dente-, roupas de cama e banho e água mineral.

A Gol Linhas Aéreas indicou que o Instituto Gol e a Cufa (Central Única das Favelas) fizeram uma parceria para ajudar as famílias afetadas. O objetivo é arrecadar roupas, peças de cama e banho, itens de higiene pessoal e utensílios domésticos.

A GOLLOG, unidade de logística da Gol, é responsável por receber as doações da Cufa e da população em geral, além de transportá-las aos aeroportos mais próximos das cidades atingidas -o Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado em razão das inundações.

Conforme a companhia, as embalagens podem ser de papelão ou sacos plásticos resistentes, reforçados com fitas adesivas. Caso contenham vidro, devem ser indicadas externamente com a palavra “frágil”.

Em caso de líquidos, como xampu, o reforço deve ser intensificado para evitar vazamentos, e é necessário apontar a posição de carregamento (setas para cima).

Não são aceitos artigos classificados como perigosos, o que inclui aerossóis e líquidos inflamáveis.

O limite de peso por embalagem é de 40 kg.

De acordo com a Gol, interessados em ajudar devem levar as doações devidamente embaladas até os postos de coleta das unidades da GOLLOG mais próximas.

A lista de endereços pode ser consultada no site da GOLLOG -para acessá-lo, clique aqui. Muitos desses locais funcionam nos aeroportos onde a GOL mantém operações.

Latam

Por meio do programa Avião Solidário, a Latam disse no domingo (5) que mobilizou uma ação em parceria com o Movimento União BR para transportar doações ao Rio Grande do Sul.

Os materiais, segundo a empresa, serão levados gratuitamente a Porto Alegre a partir da normalização da operação no Salgado Filho.

A parceria da Latam com o Movimento União BR promete dar apoio logístico para doações de alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza. Empresas interessadas em doar podem entrar em contato com o União BR por email (contato@movimentouniaobr.com.br).

Em paralelo, a Latam disse que vai coletar doações voluntárias de seus funcionários em escritórios e 52 aeroportos no Brasil.

A empresa ainda declarou que está participando de uma campanha junto à CVC na qual pessoas podem levar doações diretamente às mais de 1.000 lojas da operadora no Brasil. Essa arrecadação ocorre entre 6 e 19 de maio, e parte das doações deve ser transportada pela Latam ao governo do Rio Grande do Sul em seguida.

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) anunciou que, além da Gol e da Latam, outra associada da entidade, a Voepass, também fará o transporte gratuito de doações para o estado.

A coleta será em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde a empresa está sediada. Segundo a Abear, a Voepass está recebendo doações até as 12h de terça (7) no hangar Voepass, na avenida Thomaz Alberto Whately, lote 16, no Jardim Aeroporto (setor de hangares).

Será um voo exclusivo da companhia. Trechos como o que liga as cidades gaúchas de Santa Maria e Canoas poderão ter o embarque gratuito de agentes da Defesa Civil e bombeiros, entre outros profissionais.

Na foto, as imagens do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS).

*folhapress