O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campina Grande, Hermano Nepomuceno, lançou críticas após o encontro da ‘Frente Brasil Esperança’ com o governador João Azevêdo (PSB) ocorrido no último sábado, dia 4 de maio.

Nepomuceno expressou sua perplexidade diante do que chamou de uma situação “esdrúxula” no cenário político local.

– A executiva nacional do PcdoB tinha encomendado uma pesquisa sobre o cenário político em Campina Grande. Nós fizemos a análise e a executiva da frente achou por bem apresentar essa análise ao governador João Azevêdo – explicou Nepomuceno, ressaltando o contexto que levou ao encontro com o chefe do Executivo estadual.

O presidente do PT destacou os resultados da pesquisa, que associaram o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (União Brasil), e o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), ao ex-presidente Bolsonaro, enquanto os pré-candidatos Inácio Falcão (PcdoB) e Jhonny Falcão (PSB) foram vinculados ao presidente Lula.

Essa análise, segundo Nepomuceno, evidenciou a necessidade de uma candidatura de centro-esquerda em Campina Grande.

– É uma situação esdrúxula. Nós temos de um lado um mesmo grupo defendendo a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima e o mesmo grupo trabalhando na oposição em prol da candidatura do ex-prefeito Romero Rodrigues. É o mesmo grupo pautando a situação e oposição, isso é muito esdrúxulo – criticou.