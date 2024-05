Na manhã desta segunda-feira (6), um acidente na BR-230, em Bayeux, na Grande João Pessoa, resultou na morte de um jovem de 19 anos. Identificado como um cozinheiro, o jovem estava a caminho de seu trabalho, localizado no bairro do Valentina Figueiredo, na capital paraibana, vindo da cidade de Mari.

A moto em que estava a vítima colidiu com um carro, resultando em lesões fatais. Apesar dos esforços, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. O condutor da motocicleta, que é sogro do jovem, sofreu apenas ferimentos leves.

As autoridades, incluindo equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionadas para controlar o tráfego na rodovia e iniciar as investigações sobre as causas do acidente.

O motorista do carro envolvido permaneceu no local para prestar assistência.