Dois jovens morrem após batida em traseira de caminhão

Um trágico acidente de trânsito ocorrido por volta das 18h45 desse domingo (05), no km 92 da BR 361, no município de Piancó, sentido Patos-Itaporanga, resultou na perda de duas vidas.

Dois jovens, um de 20 e outro de 23 anos, perderam a vida no momento do acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma colisão traseira entre um caminhão e uma motocicleta.

O motociclista, identificado como Gentil Bastos da Silva Junior, de 20 anos, e o passageiro, José Fernandes da Fonseca, de 23 anos, vieram a óbito no local.

O condutor do caminhão deixou o local do acidente.

A PRF informou que parte da via ficou parcialmente interditada para os procedimentos de atendimento à ocorrência.

Segundo apurado, as vítimas eram naturais da cidade de Igaracy e estavam retornando para casa no momento do acidente.