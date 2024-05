O novo Parque do Povo em Campina Grande terá um mirante onde os visitantes poderão observar O Maior São João do Mundo do alto. Já nesta terça-feira (7), essa parte será concluída, segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos (Secob), Joab Machado.

E uma das novidades desse mirante será a colocação da fogueira gigante, que atrai os admiradores para o maior símbolo junino.

Segundo Joab, o mirante da passagem conjugada ao viaduto terá uma parte também no outro lado da rua Lino Gomes da Silva, com vista para o Parque Evaldo Cruz. “Do lado do Parque do Povo, a gente tem um passeio de 12 metros de extensão de largura. Isso vai possibilitar um conforto muito bom nesse deslocamento”, comentou.

O secretário também garantiu que, da última sexta-feira (3) até a terça-feira da próxima semana (14), a construtora terminará essa etapa da construção para que sejam liberados os mirantes.

Logo em seguida, ainda segundo Joab, começa a montagem da fogueira gigante na parte com vista para o Parque do Povo. Outra parte que chama a atenção no Parque do Povo é a nova arena de shows, onde foram demolidas várias edificações para dar mais espaço ao público.

“Tivemos um trabalho consideravelmente grande no espaço para que conseguíssemos um nivelamento do pátio da arena show, para que o espaço consiga ter um conforto maior. Quem passa pelas ruas Dr. João Moura e Sebastião Donato pode verificar essa parte do Parque do Povo, que está sendo entregue. Foi um trabalho intenso nos últimos meses para conseguirmos entregar o espaço para o Maior São João do Mundo”, disse.

Conforme o secretário, esses locais modificarão a dinâmica do evento e o tipo de uso do espaço, acomodando os forrozeiros, turistas e todos que o utilizam. Ele disse que o local vai conseguir receber público maior, o que é muito importante para o município.

“Seja economicamente ou do ponto de vista do turismo, a ampliação do Parque do Povo será muito bonita e envolvente”, ressaltou Joab Machado.