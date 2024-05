Turma do Supremo confirma decisão sobre Ricardo Coutinho

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal negou um recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes de enviar à Justiça Eleitoral da Paraíba uma investigação contra o ex-governador Ricardo Coutinho, informou a revista Carta Capital.

Em julgamento no plenário virtual finalizado em 26 de abril, os ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques acompanharam Gilmar.

Ficaram vencidos Edson Fachin e André Mendonça.

*com informações da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

