Saiba o que repercute pelo país neste começo de semana

Governo federal reconhece calamidade pública em 265 municípios do RS, Porto Alegre fica com 70% da cidade sem água e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

ENCHENTE

Governo Lula reconhece calamidade pública em 265 municípios do RS. Medida permite transferência facilitada de recursos federais para locais afetados por enchentes no estado.

SÃO PAULO

Tarcísio abraça lema ideológico após ser alçado a herdeiro de Bolsonaro. Acenos recentes e repetição de ‘Deus, pátria e família’ destoam da estratégia inicial de descolamento do bolsonarismo.

GOVERNO LULA

Rui Costa recebe 1 prefeito baiano a cada 2 dias úteis enquanto governo recebe críticas. Chefe da Casa Civil é braço direito de Lula e foi governador da Bahia; encontros ocorrem até em semana de crise, como a da Petrobras.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Governo Lula prepara mudança em regras para fundos de pensão. Objetivo é dar flexibilidade para equacionar déficits temporários e fazer investimentos.

AMÉRICA LATINA

Kirchnerismo se perdeu de suas origens, diz Alberto Fernández na Argentina. Em 1ª entrevista após deixar a Casa Rosada, ex-presidente diz não falar com sua vice, Cristina, desde a posse de Milei, em dezembro.

CHINA

Na França, Xi diz querer encontrar ‘boas formas’ de resolver guerra na Ucrânia. Líder chinês realiza primeira viagem europeia desde 2019, quando pandemia isolou país asiático.

SÃO PAULO

Motorista de Porsche diz que não foi privilegiado e nega ter bebido. Fernando Sastre Filho é considerado foragido, após polícia não ter encontrado empresário ao procurá-lo em casa.

RIO DE JANEIRO

Não sou esse monstro, diz mulher que levou parente morto ao banco para sacar empréstimo. Erika Nunes afirmou em entrevista que não percebeu que Paulo Roberto Braga já estava sem vida; ela ficou presa duas semanas.

CONCURSO PÚBLICO

Desavisados vão a local de prova e ficam surpresos com suspensão de concurso. Decisão de suspender realização da prova foi anunciada pelo governo na sexta por causa das chuvas no Rio Grande do Sul.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Morre César Luis Menotti, o homem que inventou a seleção argentina. Treinador conduziu equipe alviceleste a seu primeiro título mundial, em 1978.

*Folhapress