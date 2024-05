O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) confirmou nesta segunda-feira (06) que, através do seu mandato, o Maior São João do Mundo, em Campina Grande, terá um incremento de R$ 6,7 milhões em receitas. O valor é destinado através de patrocínios conquistados pelo trabalho de Veneziano e de emenda de sua autoria.

A informação, com o valor definitivo, foi transmitida por Veneziano ao prefeito Bruno Cunha Lima. O montante será investido no São João de Campina Grande, da seguinte forma:

– R$ 1 milhão através do Ministério do Turismo – MTur;

– R$ 1 milhão através de patrocínio do Banco do Brasil – BB;

– R$ 1 milhão através de patrocínio da Caixa Econômica Federal – CEF;

– R$ 3 milhões através de patrocínio da Petrobras;

– R$ 300 mil através de patrocínio do Banco do Nordeste – BNB

– R$ 400 mil destinados por Veneziano, através de emenda parlamentar, para investimento nas quadrilhas juninas da cidade.

“O Maior São João do Mundo é um importante evento, que tem um apelo turístico, cultural e econômico enorme. Investir no São João de Campina Grande é investir em nossas tradições, em nossa cultura e no desenvolvimento da cidade e da região e é isso o que nós estamos fazendo, através de nosso mandato”, destacou Veneziano.

Ele lembrou que, este ano, o São João de Campina Grande terá duas novidades muito importantes, que são a ampliação do Parque do Povo e a extensão da festa ao novo Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), que está sendo reformado e modernizado pela administração do prefeito Bruno. “Será, sem dúvidas, uma grande festa, à altura do nosso evento e de sua importância para o país”.