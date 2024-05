Reprise na TV do show de Madonna: saiba quando e onde assistir

Perdeu o show da Madonna na praia de Copacabana e não conseguiu acompanhar a transmissão no sábado?

O streaming Globoplay e o canal Multishow vão reprisar a apresentação neste final de semana -às 22h30 no sábado (11), e 20h no domingo (12).

O evento foi originalmente exibido também na TV Globo, e, na ocasião, parte do público acreditou que a gravação seria disponibilizada no Globoplay.

Mas o evento não ficará no catálogo em vídeo sob demanda por questão de direitos, diz a assessoria da plataforma.

Enquanto não havia notícias de novas formas de ver o show oficialmente, circulam nas redes sociais e no YouTube trechos da apresentação e mesmo a transmissão na íntegra, gravadas diretamente pelo público.

A transmissão do show elevou os índices da emissora em todo o Brasil. Segundo dados consolidados de audiência, divulgados pela Globo nesta segunda (6), o evento marcou 17 pontos de audiência com picos de 22 em São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil, em sua exibição, das 21h35 às 1h13.

No mesmo horário, SBT e Record empataram no segundo lugar com três pontos cada uma. Band e RedeTV! marcaram um ponto cada.

Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista. Na semana passada, a Globo alcançou 14 pontos na mesma faixa horária do show.

Por uma exigência da cantora, a show foi exibido na TV com um delay de 12 minutos em relação ao que acontecia nas areias de Copacabana.

Madonna subiu ao palco às 22h36, enquanto na Globo, ela só começou a soltar a sua voz por volta das 22h48. A diva pop e sua equipe exigiram esse delay por questões de emergência.

*folhapress