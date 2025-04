Saiba os fatos de maior repercussão na quarta-feira

Confira as notícias mais lidas nesta quarta-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Operação da PF investiga fraude bilionária; presidente do INSS é afastado

Duas mulheres são presas por tortura de jovem na Paraíba

Receita apreende 500 caixas de calçados furtados de fábrica em Campina Grande

Incêndio destrói almoxarifado do Governo da Paraíba em João Pessoa

Ex-jogador do Treze morre aos 50 anos em Campina Grande

Cícero Lucena coloca o pé na estrada e abre o leque de alianças

Benedito Antonio Luciano: A importância da energia elétrica no mundo contemporâneo

Aprovado primeiro medicamento para tratar doença de Alzheimer

Veja como foi a procissão do corpo do papa Francisco rumo à Basílica

Fraude bilionária no INSS: saiba como verificar se você foi lesado

HU de Campina Grande teve 9 mil consultas canceladas em 3 meses

Presidente do PP chama Lula de “ultrapassado” e antecipa apoio a Bolsonaro

Câmara de Campina adotará identificação no acesso às suas dependências

Fusão entre partidos ´esbarra´ em quatro Estados

Líder do PSB defende candidatura própria a governador da Paraíba

Papa Francisco: exemplos do começo ao crepúsculo

Ministro Alexandre de Moraes indaga: “Se fosse na sua casa?”

Funcionário da Prefeitura de Bayeux é assassinado enquanto trabalhava

Homem é preso em Campina Grande por vender fotos de crianças na internet

Personal trainer é indiciada após agredir motorista de app em João Pessoa

Grande variação nos preços do botijão de gás e no garrafão de água mineral em Campina Grande

Nestlé: multa milionária por conta do biscoito Nesfit e mistura para creme de leite

Lula manda demitir presidente do INSS

Vereadora de João Pessoa quer transformar o rubacão em prato típico oficial da Paraíba

Após live na UTI, STF intima Bolsonaro em hospital de Brasília

Hackathon do Crea-PB chega a Campina Grande com R$ 10 mil em premiações

INSS: Governo suspende autorização para cobrança de mensalidade associativa

Procurador pede vistas e posse de Alanna Galdino é suspensa no TCE

Ipsem tem novo presidente em Campina Grande

Senado: PEC do fim da reeleição para chefes do Executivo avança

Podcast: psicóloga aborda o aumento do adoecimento mental

Câmara de João Pessoa recebe Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026

Estacionamentos: Vereador cobra fiscalização e cumprimento de lei em Campina Grande

Juiz homenageia papa Francisco e destaca legado de justiça social e humanidade

Dica de português: Professor explica a diferença entre “mal” e “mau”

Conheça as curiosidades de Ilze Scamparini, a ´dona dos telhados de Roma´

Superlotação: Justiça mantém decisão de transferir presos da cadeia pública de Bayeux

Idoso é atacado por cães soltos na porta de casa, em Campina Grande

Assalto em posto de combustíveis em Boa Vista termina com suspeito preso

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 80 cidades da Paraíba

Prefeitura de João Pessoa intensifica ações contra maus-tratos a animais

