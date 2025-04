Hackathon do Crea-PB chega a Campina Grande com R$ 10 mil em premiações

As inscrições para o 2º Hackathon do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) já estão abertas e seguem a todo vapor. O evento, que este ano acontecerá em Campina Grande, de 30 de maio a 1º de junho, tem como tema central o papel da inteligência artificial na melhoria dos serviços prestados pelo Crea à sociedade.

Com uma premiação total de R$ 10 mil, o Hackathon busca reunir equipes compostas por profissionais e estudantes das áreas de engenharia, agronomia, geociências, tecnologia e inovação para desenvolver, em três dias de imersão, soluções práticas, criativas e viáveis para um desafio real enfrentado pelo Conselho.

O presidente do Crea-PB, engenheiro Renan Azevedo, destacou a emoção de levar o evento para o interior do estado. “Levar o Hackathon para Campina Grande representa um passo importante no nosso compromisso de interiorizar as ações do Conselho e de promover a valorização dos profissionais paraibanos em todas as regiões. Acredito no potencial inovador dos nossos jovens e na força transformadora da engenharia, agronomia e geociências” afirmou.

As inscrições devem ser feitas de forma online, por meio do link disponível nos canais oficiais do Crea-PB. Equipes formadas por três integrantes, sendo dois profissionais registrados e um estudante, ou três profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua, poderão se inscrever até o preenchimento total das vagas.

A proposta do evento vai além da competição: trata-se de uma oportunidade de colaboração, aprendizado e desenvolvimento de soluções com impacto direto na gestão pública e na sociedade.