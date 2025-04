Cícero Lucena coloca o pé na estrada e abre o leque de alianças

Tem sido difícil encontrar, nos finais de semana, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena Filho, na capital paraibana.

No ´feriadão´ da Páscoa, por exemplo, ele trilhou o Cariri paraibano, visitando as cidades de Assunção, Matureia e Alcantil.

Confiante nos frutos de suas ´peregrinações´, Lucena opinou que “acho que pesquisa é uma boa forma de fazer a escolha do candidato (a governador)” no seu agrupamento político, concordando com a sugestão de outro postulante ao cargo, o (quase federado) senador Efraim Filho (União).

Após atestar que a sucessão estadual é um “processo antecipado”, o prefeito pessoense realçou que “eu tenho a característica do diálogo, de não fechar portas para qualquer um”.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

