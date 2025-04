Prefeitura de João Pessoa intensifica ações contra maus-tratos a animais

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), realizou, nesta quarta-feira (23), a operação ‘Dia D de Combate à Crueldade contra Animais’. A ação marca um esforço coletivo na capital paraibana no enfrentamento aos maus-tratos contra animais, reunindo diversas instituições e órgãos de fiscalização.

A força-tarefa, liderada pela Secupa, foi composta por médicos veterinários, membros do Batalhão de Polícia Ambiental da PMPB (BPAmb), do Grupo de Ação Ambiental da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (GAAM), Corpo de Bombeiros Militar, Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Polícia Civil, Ministério Público da Paraíba (MPPB), além de representantes do Movimento Paraíba Contra Maus-Tratos.

Segundo o secretário de Cuidado e Proteção Animal de João Pessoa, Guga Pet, a iniciativa representa um passo firme e coletivo em defesa dos animais de João Pessoa. “Uma força-tarefa movida pelo compromisso com a vida, com a justiça e com o fim da impunidade para quem pratica crueldade”, disse.

Durante a operação, denúncias foram apuradas, visitas de fiscalização foram realizadas e orientações foram repassadas à população sobre os direitos dos animais e os canais para denúncias. A mobilização buscou, além da repressão, ampliar a conscientização sobre a importância da proteção animal como dever coletivo.

Representando o Movimento Paraíba Contra Maus-tratos, o ativista Ítalo Oliveira reforçou a relevância da união entre sociedade civil e poder público. “Essa união mostra que a causa animal não está sozinha. E que, quando o poder público caminha junto, vidas são protegidas de verdade”, destacou.

Denúncias – A população pode denunciar casos de maus-tratos contra animais por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. As informações dos denunciantes são mantidas em sigilo absoluto, garantindo total segurança e proteção dos dados.

Outras ações – O ‘Dia D de Combate à Crueldade contra Animais’ integra o calendário de ações da Semana Municipal de Prevenção à Crueldade contra Animais, promovido pela Prefeitura de João Pessoa.

Confira a programação para os próximos dias:

Quinta-feira (24): Escola Amiga dos Animais: ações educativas nas unidades de ensino da Capital;

Sexta-feira (25): Atualização cadastral de carroceiros;

Sábado (26): Pitstop Animal: ação de conscientização em via pública (Parque das Três Ruas, nos Bancários).