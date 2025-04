Líder do PSB defende candidatura própria a governador da Paraíba

Líder da oposição em Campina Grande, o vereador Anderson Almeida (PSB), muito ligado à secretária de Estado Pollyanna Dutra (PSB), começa a defender – dia sim, outro dia sim – o nome de Pollyanna para disputar o cargo de governador no ano que vem, sob a alegação de que os socialistas não podem abrir mão do protagonismo na sucessão estadual do ano que vem.

No começo deste ano (janeiro), o governador João Azevedo (que está em vias de assumir o comando do PSB no Estado) afirmou que “não será o PSB, por estar governando o estado, que vai determinar as regras da participação dos socialista na disputa eleitoral de 2026”.

*tópicos coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/prefeito-banda-larga-em-joao-pessoa/