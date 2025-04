Ipsem tem novo presidente em Campina Grande

A próxima edição da separata, do Semanário Oficial de Campina Grande, vai trazer o nome do advogado Floriano Brito Júnior como novo presidente do Instituto de Previdência do Município (Ipsem). O prefeito Bruno Cunha Lima antecipou o anúncio, por meio da sua conta no Instagram, na noite desta terça-feira, 22 de abril.

“O nosso Instituto de Previdência Ipsem tem um novo presidente. Formalmente, não precisaria dar “boas vindas” porque Floriano Brito Júnior, com toda sua competência e conhecimento técnico, mas, sobretudo, com suas qualidades humanas, já fazia parte do nosso time. Durante os últimos anos, atuou como procurador do Instituto, conhece a casa, está preparado e vai continuar dando uma grande contribuição à cidade agora, ainda maior”, publicou Bruno Cunha Lima.

Floriano Brito Júnior possui larga experiência no serviço público. Além de conhecer profundamente o Ipsem, por já integrar o órgão como procurador, foi coordenador do Procon Municipal durante a gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues.

“Como disse, agora Floriano passa a fazer parte do time de secretários e tenho certeza que ele está mais do que capacitado pra dar os próximos passos. Ao mesmo tempo, agradeço a Antônio Hermano por todo serviço prestado ao Ipsem, com conhecimento técnico e de gestão, ao longo da última década”, concluiu Bruno Cunha Lima, em postagem no Instagram.

Currículo

O currículo de Floriano Brito é extenso. É professor de Direito do consumidor e direito de empresa na Graduação e pós-graduação na Unifacisa. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino – UMSA; especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.

Advogado, ex-assessor jurídico da Secretaria de Saúde do Estado, ex-assessor jurídico da Casa Civil do Governador, ex-coordenador do Procon de Campina Grande. Até o anúncio oficial, era titular da Procuradoria do IPSEM.