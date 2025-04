Na mais recente edição da sua coluna ‘Fora dos Autos’, o juiz Edivan Rodrigues prestou uma emocionante homenagem ao papa Francisco, ressaltando a trajetória do pontífice como exemplo vivo de compromisso com os direitos humanos, a justiça social e o acolhimento aos mais necessitados.

Edivan descreveu o papa como alguém que, mesmo diante das resistências e desafios impostos por estruturas tradicionais e muitas vezes imutáveis, seguiu firme em sua missão de transformar a realidade por meio do amor, da paz e da humildade:

“Agiu e lutou na busca por justiça e liberdade. Seu legado do papado é um testemunho de uma incansável luta por justiça, por igualdade, por respeito às minorias, por fraternidade com aqueles que mais precisam.”

Para o magistrado, as ações de Francisco transcendem os discursos e refletem em gestos concretos de humanidade. Edivan enfatizou a habilidade do papa em dosar suas ações de forma estratégica e sensível:

“Papa Francisco soube dosar à medida de suas pretensões resistências daqueles que não querem mudar. A permanência como um dogma quase intransponível. Ele sabia disso e foi, aos poucos, dosando seus passos no caminho do acolhimento. Com muita humildade, sabia refrear e pausar suas pautas humanísticas para também acolher os descontentes. Um passo atrás para avançar dois.”

O juiz ainda relembrou a fala do papa em um encontro virtual com juízes das Américas e da África, em 2020, no qual o pontífice comparou a missão da magistratura à arte da poesia:

“Vocês juízes, em cada decisão, em cada sentença, estão diante da feliz oportunidade de fazer poesia. Uma poesia que cure as feridas dos pobres, que integre o planeta, que proteja a Mãe Terra e todos os seus descendentes. Uma poesia que repara, que nutre.”

Encerrando sua reflexão, Edivan reforçou o chamado do papa à consciência social e ao compromisso com a dignidade humana.

Ouça a explanação completa do juiz.