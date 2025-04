Mais de 500 caixas de calçados furtados de uma fábrica em Campina Grande foram apreendidas pela Delegacia da Receita Federal (DRF-CG), nessa terça-feira (22), no bairro Distrito Industrial. A carga foi encontrada escondida nos fundos de uma oficina, coberta por telhas.

O proprietário da oficina, de 53 anos, foi preso em flagrante por receptação. Ele afirmou desconhecer a origem dos produtos e disse que receberia R$ 3 mil para armazená-los, sem revelar o nome do contratante.

O homem já havia sido condenado por contrabando em 2022, após ser flagrado com uma carga de cigarros roubados no mesmo local. A investigação segue para identificar outros envolvidos no furto à fábrica.