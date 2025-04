HU de Campina Grande teve 9 mil consultas canceladas em 3 meses

O superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro, Homero Rodrigues, relatou ontem no programa Ideia Livre (Rede Ita) que das aproximadamente 43 mil consultas agendadas para o HU no primeiro trimestre deste ano, cerca de 9 mil não foram realizadas por ausência das pessoas interessadas.

*nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/prefeito-banda-larga-em-joao-pessoa/