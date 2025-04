Grande variação nos preços do botijão de gás e no garrafão de água mineral em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 23, a pesquisa de preços, referente a este mês de abril, do botijão de 13 quilos do gás de cozinha e do garrafão de 20 litros de água mineral. Segundo o estudo, a variação nos preços do botijão de gás de cozinha é de 33,48% e do garrafão da água mineral chega aos 60% nos estabelecimentos comerciais da cidade.

A Pesquisa de Água e Gás do Procon Municipal – Abril 2025 foi realizada nessa terça-feira, 22, em 20 estabelecimentos comerciais do Município que vendem esses produtos. Desse total, 12 pontos vendem a água mineral e também o gás de cozinha. Outros seis vendem apenas o gás de cozinha e dois somente a água mineral. O objetivo deste material é servir como referência para que o consumidor possa fazer uma boa economia na hora da compra.

Variação

A maior variação entre o menor e maior preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha em Campina Grande é de 33,48%. Onde o menor valor do produto (R$ 89,99) foi registrado no Central Gás, localizado no bairro do José Pinheiro, na rua Fernando Vieira. O maior preço foi encontrado por R$ 120,00, no Menor Preço Supermercado, no bairro do Cruzeiro, situado na rua Presidente Costa e Silva.

Já os preços do garrafão de 20 litros de água mineral foram avaliados a partir das quatro marcas mais consumidas pelos campinenses: Indaiá, Suprema, Santa Vitória e Sublime. Destas, a maior variação de preços foi registrada no produto da marca Sublime: 60% entre o menor e maior valor comercializado.

O produto pode ser encontrado ao menor preço de R$ 7,50, no estabelecimento comercial Santa Rosa, na rua do Sol, 304, no bairro Santa Rosa. E ao maior valor de R$ 12,00, em quatro estabelecimentos localizados nos bairros da Palmeira, Catolé, Cruzeiro e José Pinheiro. Na ocasião foram visitados 14 estabelecimentos localizados em 11 bairros de Campina Grande.

Para conferir a Pesquisa de Água e Gás do Procon-CG deste mês, na integra, basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/